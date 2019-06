Voici une petite affiche à imprimer pour expliquer aux enfants qu’il est normal et humain de faire des erreurs et qu’en plus, c’est une excellente façon d’apprendre!

Parents et profs, vous pouvez télécharger et imprimer cette image ici. Aucune utilisation commerciale ne sera permise.Pour voir mes autres affiches, c’est par ici dans la section « Affiches à imprimer ». Pour mes livres, par ici. Pour voir mes futures affiches, suivez-moi sur les médias sociaux (à droite).